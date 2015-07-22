Что такое Системно-Векторная Психология

- 2Тренинг Первого уровня
- 3Трансляции в инстаграм
- 4Новейшее открытие в мире психологии
- 5Смысл жизни а не депрессия
- 6Придыхание любви, а не фобии и страхи
- 7Легкость и свобода, а не тяжесть обид
- 8Желание для мужчины, оргазм для женщины. А не холод вдвоем
- 9Дорога в небо, а не подвалы одиночества
- 10Вырастить гения, а не злодея
- 11Милый друг, а не танец мотылька
- 12Жизнь взахлеб, а не жизнь взаймы
- 13Радость детства навсегда, а не груз психологических травм
- 14Свобода и доверие, а не кандалы ревности
- 15Тайны бессознательного, а не рационализации несчастной жизни
- 16Мир для двоих, а не постылое одиночество
- 17Кто я? Откуда пришел и куда иду
- 18Три бесплатные лекции онлайн
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Регистрация на бесплатный онлайн-тренинг по психологии
- Системно-Векторная Психология: Откуда Берутся Наши Желания?
Мы выросли от каменного скребка до нанотехнологий, знаем строение каждой клетки. И несмотря на все достижения цивилизации в самопознании не продвинулись ни на йоту. Кто я такой? В чем смысл моей жизни?
- Инновации в психологии: восьмимерная проекция принципа наслаждения
Научная статья на базе Cистемно-векторной психологии Юрия Бурлана. I Международная научно-практическая конференция "Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробация результатов исследования"
- Человека определяют его желания
Человека определяют его желания. Мы эти группы желаний называем векторами. Есть 8 векторов - 8 слагаемых, мозаично складывающих человека. Вы будете видеть, что им живет, что им управляет...
- Системно векторная психология. Раскрыты тайные шифры бессознательного
С помощью системно векторной психологии мы обретаем способность точно понимать себя, а значит – идти своим путем, не позволяя сторонним влияниям сбить нас с него
- Мы очень просто устроены
На тренинге по-настоящему раскрывается психология общения. Всё, что можно пообещать проходящим тренинг - это научиться получать от жизни больше радости и удовольствия. И меньше натыкаться на страдания...
- Системно векторная психология Юрия Бурлана. Новое слово в науке
Системно векторная психология – знание о человеке, его желаниях, качествах, законах их развития и реализации, базирующееся на представлении о восьми векторах, их сочетания описывают всю систему человеческих проявлений
- Звуковой вектор
Системно-векторная психология впервые в мире дает ключ знания, который приоткрывает интровертированный, внутренний психический объем этого, как его часто называют, «не от мира сего», звукового типажа.
- Зрительный вектор
Реализация зрительного вектора в современном обществе — это КРАСИВО не в живописи, не в искусстве, а в Любви к человеку. Чувственный, классически влюблённый в людей, красотой называет человеческие качества
- Кожный вектор
Психологическая гибкость позволяет кожникам легко и быстро адаптироваться к любым изменяющимся условиям. Хочешь жить, умей вертеться...
- Анальный вектор
«А вот наши деды жили правильно» - в ощущениях анальных людей мир деградирует. Все, что было когда-то – лучше того, что стало. Лучшие мужья, отцы и друзья, профессионалы своего дела. Но есть одно НО...
- Уретральный вектор
Уретральник наслаждается самим процессом жизни. Любит есть, пить, гулять, женщин — жизнь во всех проявлениях! Во всем идет за горизонт. «Любить — так любить, гулять — так гулять!»
- Оральный вектор
Его любят все. Но необходимо помнить о том, что ему не стоит доверять свои сокровенные чувства. В его стремлении вызвать интерес к своему говорению рождается ложь, от самой маленькой до самой крупной.
- Обонятельный вектор
Обонятельник «чует» и ваше состояние, и ваши мысли. Обонятельник владеет уникальной, никому больше не доступной информацией. Это и дает ему возможность управлять, разделять, властвовать.
- Мышечный вектор
- Познать себя. Как я открыл свое "Я", 1614 результатов
Корень всех явлений находится в психике человека. И разбираясь в ней, мы разбираемся во всём. Это не преувеличение - именно во всём.
- Избавиться от депрессии, 427 результатов
Для тех, кто сомневается: была глубокая депрессия более 5 лет, мигрени, анальгетики, ненависть ко всему миру, компьютер, до самоубийства оставался единственный шаг, после лекций СВП - я другой ЖИВОЙ человек!
- Раскрытие сексуальности, 196 результатов
Столько информации необходимой для полноценной жизни! Простым, ясным и сжатым языком были раскрыты такие тонкие недосягаемые стороны жизни, ее интимная часть, о которой и думать-то было сложно.
- Понять своего ребенка, дифференцированный подход в воспитании, 367 результатов
Никакая другая психология не объясняет настоящие причины того, что должен знать каждый родитель, чтобы не нанести непоправимый вред своим детям.
- Освободиться от обид, 293 результата
Обиды просто потеряли всякий смысл как некая сущность, даже трудно объяснить, но они полностью растворились. А как они меня изматывали, эти обиды, кто бы знал!
- Избавиться от страхов, 352 результата
На тренинге пришло облегчение и понимание, что со мной происходило. Любовь и благодарность - это то, что почувствовала вместо того ужаса, который был прежде.
- Психосоматика. Все проблемы в голове? 447 результатов
«Панические атаки и СВД тают))!»... «Исчезла экзема»… «Больше ни разу голова не болела!»... «Улучшение зрения»... «Проблемы с пищеварением пропали»... «Избавление от заикания»... «Аллергии нет»
- Системно-векторная психология. Мнение эксперта, 278 результатов
Системно-векторная психология – это новый виток в развитии психиатрии и психологии… На основе системно-векторного подхода психология становится точной наукой
- Психология общения. Слезы радости, чувство понимания, 784 результата
Удовольствие от общения и радость огромная от этого всего. Люди все чувствуют и просто бессознательно отвечают взаимностью.
- Избавиться от наркотической зависимости, 49 результатов
Самое интересное меня не загипнотизировали, не заговорили, не расколдовали, а я все сама внутренне поняла что, почему, откуда, зачем ЭТО все появилось и, главное, КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ
- Словарь терминов и сокращений
Краткий перечень основных терминов системно-векторной психологии
- Сознание и подсознание. Непознанная вселенная моего я
По-прежнему жизнь – феномен, загадка для сознания. Но то, что изначально появилось как сокрытие, становится ключом к обретению знания. Отважиться на это может система знаний – наука о бессознательном
- Психология любви и секса. Постельные события после медового месяца
Тип сексуальности, диапазон сексуальной приемлемости, возбуждающие факторы и сексуальные предпочтения — всё это можно безошибочно определить всего за несколько минут общения с человеком
- Отличия менталитетов. Ошеломляющие разгадки
На основе понимания ментальных особенностей разных стран выстраивается совершенно новое понимание геополитической картины мира и основных тенденций развития человечества.
- Системное видение понятий "развитие" и "реализация"
Что значит развитость и реализация? Размытые и неопределенные сами по себе, в системно-векторной психологии они обретают четкую форму и наполняются глубоким смыслом.
- Экстраверсия и интроверсия. Системное понимание
Тезис Юнга о противоположности экстраверсии и интроверсии верен лишь отчасти. Системно-векторная психология выделяет четыре вектора-экстраверта и четыре вектора-интроверта.
- Ранжирование. Право на поклевку
Ранжирование – бессознательный процесс. Наличие права на поклевку – это сильнейший регулятор поведения внутри социума.
- Что такое сознание?
Кто сказал, что человек имеет право на ошибку? Что нужно, чтобы не страдать? Осознать то, что живет нами, скрытое от нас, бессознательное.
- Коррупция - ментальный вирус Российского государства
Западные приоритеты личности над обществом, наложенный на русский менталитет, рождает коррупцию. О том, как победить коррупцию, обеспечить справедливое распределение благ и ускорить консолидацию страны.
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Уроки любви к детям Януша Корчака. Часть 1
Статья посвящена жизни и деятельности великого польского врача, педагога, писателя, общественного деятеля Януша Корчака. Производится исследование его творчества и деятельности с позиции системно-векторной психологии Ю. Бурлана.4 0 22.07.2015
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Боюсь перестать дышать во сне. Сон или смерть?
Просыпаюсь, глотая воздух, словно не дышал все время, пока спал. Устаю, не высыпаюсь, злюсь на всех подряд, а больше всего на самого себя. Что происходит, в конце концов? И как заставить себя не думать об этом?...0 0 17.07.2015
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Что такое аутизм
Сегодня аутизм нередко называют болезнью XXI века. Шутка ли, современная статистика ужасает: один аутист рождается на 68 детей, в 2013 м — один на 88 (10 лет назад статистика была — один случай аутизма на 10 тыс. родившихся. 2 апреля официально провозгласили Всемирным днем распространения информации об аутизме.5 0 9.07.2015
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Меня все ненавидят. Это из-за Обоняния?
Убеждение в том, что «все вокруг меня ненавидят», мы тоже берем из собственных внутренних ощущений. Это своего рода проекция из мира внутреннего в мир снаружи. Перенос собственных переживаний на других людей, оценка окружающих «через себя»...12 0 4.07.2015
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Качать мышцы или умереть? О жертвах бигорексии
Что заставляет здоровых молодых людей жертвовать долгими часами своей жизни, маниакально качать мышцы и постоянно сравнивать себя с мускулистыми моделями, вместо того, чтобы получать удовольствие от работы и отношений с близкими?5 0 1.07.2015
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Монашка без юбки. Тайны кожной звуковички
"Секс — это так примитивно, грубо, как-то по-животному… и зачем? Для того, чтобы родить ребенка? Сегодня это можно сделать десятком других способов. И, если честно, у меня немного другие интересы в жизни..."6 0 25.06.2015
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Гении и злодеи. Одержимые звуком. Часть 2. Оружие возмездия
...И хотя ученые не были рабами, но благополучие их самих и их семей зависело от сотрудничества с нацистами. Войны несут гибель народам и разруху, но они же становятся движущей силой в развитии прогресса. Именно там, в городке Пенемюнде, немецкие конструкторы по воле нацистских палачей разрабатывали самое страшное оружие на земле и одновременно стояли у порога грядущего космического века...4 0 22.06.2015
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Гении и злодеи. Одержимые звуком. Часть 1. Вернер фон Браун
Мир, желая всеми способами отвлечься от реальности, наполнял свои звуковые пусто̒ты нецелесообразными и преждевременными мечтами о межпланетных скитаниях...4 0 19.06.2015
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Ребенок игнорирует родителей. Как восстановить контакт?
Как вернуть былой уровень доверия? Что вообще происходит и когда был потерян тот тесный контакт с ребенком? С чем связано подобное отдаление от родителей?0 0 16.06.2015
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Черновик одной жизни или Что такое неудовлетворенность?
Мы проживаем свою жизнь, воспринимая ее в качестве черновика. Репетируя грядущую премьеру будущего, мы словно пропускаем сквозь пальцы настоящее. Каждый день мы словно идем с собой на компромисс, попутно убеждая себя, что на самом деле это и есть самый лучший вариант на сегодня...3 0 13.06.2015
Главные новости
Новости форума
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23 Сен 11:48
Мои результаты после прохождения тренинга
Я прошла тренинг в 2013. Результатов было много, я много раз отметилась на этом форуме.
После тренинга продолжала заходить на сайт, на форум. Но сейчас, к сожалению совсем нет времени. Я хочу перед
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23 Сен 11:23
Мои результаты после прохождения тренинга
Елена Дьякова! Какаяты молодец, что так часто пишешь на форуме о себе. Такая открытость и радость идет от тебя , от твоих результатов. Я тебя от всей души поздравляю!
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23 Сен 10:53
Мои результаты после прохождения тренинга
Всем Добрый вечер!
Возможно Кто то будет читать мои маленькие результаты, может я пишу очень часто- но вопрос сегодняшний на форуме не прошёл для меня незамеченным. С чем связана мигрень?
Все дел
- 23 Сен 10:25 Уретральный вектор
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22 Сен 09:34
Мои результаты после прохождения тренинга
Сегодня вновь хочется присоединиться к ребятам и девчатам и НАПИСАТь
У меня ещё много занятий впереди и меня это просто радует. Да возможно я не могу пока разобраться в поисках работы, НО внутри ч
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21 Сен 10:47
Анальный вектор
у нас в Уфе маньяк убил 11ти летнюю девочку
http://www.mk.ru/incident/2015/09/21/od ... m-dne.html
вот её стр в контакте, милая девочка...
https://vk.com/id167671796
ещё нашла группу https://vk.co
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21 Сен 05:21
Re: Вопросы-Ответы
Наталья, это был пример. Имела ввиду, что все происходит наоборот моим желаниям. Более реальный пример, хочу построить школу в определенной местности для одаренных детей из неблагополучных семей, нужн
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21 Сен 11:18
Re: Вопросы-Ответы
Улучшить состояние кожи можно, воздействуя на нее физически, а именно: постоянно чем-нибудь с ног до головы обмазываться. Сгодится все что угодно, молочко для тела, крема, масла, постоянно нужно мыт
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21 Сен 11:12
Re: Вопросы-Ответы
Если Вы хотите пораньше лечь спать, то нужно приучить себя пораньше вставать. Если Вы будете каждый день рано вставать, будете к концу дня так сильно уставать, что захочется рано лечь спать. Это 100%
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21 Сен 11:05
Re: Вопросы-Ответы
Успешный бизнесмен в наши дни зачастую АнКожМыш. Анальность тянет в деревню, подальше от городской суеты. Мы, анальные любим все делать своими руками, хоть скворечник сколотить, хоть грядки прополоть.
Обновления на портале
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23 Дек 01:30
Как стать счастливым человеком
Многим знакомо это ощущение изнутри: когда душа поет и хочется обнять весь мир. Отчего оно наступает? Мы видим, что люди испытывают счастье по разным причинам. Кто-то познал это чувство при рождении ребенка. Другому оно раскрылось во взаимной любви. Третьему — когда удалось достичь заветных высот в карьере, высоких результатов в своей работе...
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21 Дек 07:35
Симптомы страсти, или Любовная зависимость
Обычно зависимый человек прекрасно понимает, что перспектив нет. Но надежда-то есть! Вы можете точно оценить перспективы отношений и варианты вашего собственного будущего в этих отношениях...
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19 Дек 12:30
Два пути: жить или скукожиться
Она, наконец, поняла, чего еще не хватает! Невозможно быть добренькой за чужой счет. Только когда действуешь сама в русле своего настоящего желания, внутри чиркает искорка счастья...
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17 Дек 07:01
Что нужно мужчине от женщины?
Любят одних, женятся на других. Девушка, вспыхивающая румянцем, когда мужчина оказывает ей знаки внимания, привлекает для брака, а сногсшибательные раскрепощенные красотки — для несерьезных, мимолетных отношений. Почему?
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15 Дек 02:32
Послеродовая депрессия. Как жить, если жизнь превратилась в ад?
И все! С самых первых дней начались слезы, сопли. Я оказалась к этому совершенно не готова: ор такой, что хочется сбежать из дома куда подальше. Чтобы вообще никто не смог меня найти. Почему так??? Если бы я только знала, я бы сто раз подумала, прежде чем решиться на этот шаг. Это хуже смерти. Это невозможно вынести...
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14 Дек 01:07
Ненавижу бывшего мужа: что с этим делать?
От ненависти и обиды плохо прежде всего тебе самой. А нерадивому папаше что до этих страданий? Порхает себе дальше как бабочка, налегке. Он теперь парень холостой, свободный. Ненависть не просто какой-то бурлящий «ведьмин котел», который брызжет ядом. Ненависть — это пустота, неутоленное желание...
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12 Дек 08:02
Мать-кукушка. Социальный нарыв современности
Мы все изначально не равны в исходных данных. Кто-то родился в центре Москвы, окончил МГИМО, стал банкиром по протекции папы. Много работает, хорошо живет и широко отдыхает. Он заслужил. А кто-то родился в глубинке без отца и без денег. Из детства в памяти только картофельная похлебка и крики уставшей матери. Ни образования, ни связей. Единственное, что объединяет эти контрарные человеческие полюса, — и там, и там хотят быть счастливыми и имеют на это полное право...
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10 Дек 08:02
Где найти мужа: путеводитель для тех, кто в поиске
Иногда снаружи все выглядит очень пристойно. Хорошие манеры, вежливость, гиперзаботливость, красивые ухаживания. Но что происходит потом? Придирки и критика, а то и за горло схватит. Или засел перед телевизором, работать не хочет. Куда же мы смотрели? Вот тут мы возвращаемся к вопросу, как найти именно хорошего, надежного, любящего мужчину, а не пропойцу или диваносидельца. Для этого нужно различать его вектора, насколько он развит и реализован...
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7 Дек 07:48
Как распознать депрессию: самодиагностика
Депрессия всего лишь термин до тех пор, пока вы не понимаете всего объема ее «возможностей». Само слово уже стало нарицательным, обозначающим любое негативное состояние. Так что не спешите ставить себе и близким диагнозы...
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5 Дек 07:09
Семейные узы: счастливый союз или бессмысленное бремя?
Я не сплю по ночам. Как лунатик брожу по комнатам, смотрю на спящих детей, на тебя и ужасаюсь той пустоте, в которую я превратилась. Я ничего не чувствую, ничего не хочу. Не умею играть с детьми, быть легкой и естественной. Не могу быть хорошей женой, радовать тебя, вдохновлять. Я даже близости с тобой не хочу. Не могу. Не умею. Не хочу...
Расписание занятий
Что такое Системно-Векторная Психология
Тренинг, основанный на новейших разработках в области прикладной психологии, который существует уже более 13 лет и показывает беспрецедентную эффективность. Об этом говорят 20 тысяч отзывов о результатах. Методика тренинга "Системно-векторная психология" позволяет решать любые проблемы, связанные с человеческой психикой, путем осознания. Вы получаете точные знания, которые позволяют Вам самостоятельно проанализировать причины Ваших психологических проблем и найти решение. Для этого не нужно получать специальное образование. Достаточно пройти онлайн-тренинг "Системно-векторная психология", чтобы понять и усвоить методику.
Тренинги по психологии на портале yburlan.ru построены таким образом, чтобы не только предоставить Вам информацию о системе восьми векторов и дать системное мышление, но одновременно с этим максимально приблизить Вас к решению именно Вашей личной проблемной ситуации.
Системно-векторный подход позволяет видеть ситуацию цельно и максимально снижает вероятность ошибки. Всеобъемлемость делает знания, полученные на тренинге, применимыми практически в любой области деятельности человека: психологии, психиатрии, медицине, педагогике, социологии, истории, лингвистике, экономике, политике и других областях.
Вы можете пройти тренинг у нас на портале в режиме онлайн, что значит – Вам не нужно приезжать, Вы можете проходить его дома, в комфортной обстановке. Тренинг можно смотреть и слушать с компьютера или любого мобильного устройства, имеющего доступ в интернет. Вы можете задавать свои вопросы в режиме онлайн.
Онлайн-тренинг на портале yburlan.ru – самый удобный способ для эффективного решения психологических проблем.