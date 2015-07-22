Что такое Системно-Векторная Психология

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Регистрация на бесплатный онлайн-тренинг по психологии. Уже идут 20713 человек

Регистрация на бесплатный онлайн-тренинг по психологии

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Даты лекций будут
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Бокс и судьба 0 4210

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Расписание занятий

  • 12 Декабря четверг, 22:00 (MSK) Вводная лекция
  • 13 Декабря пятница, 22:00 (MSK) Кожный вектор
  • 15 Декабря воскресенье, 22:00 (MSK) Анальный вектор
  • 16 Декабря понедельник, 22:00 (MSK) Тематическая лекция
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Идет набор в группу №78

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занятия в группе будут проводиться по средам и субботам.

  • 6 ноября, среда, 22:00 (msk) Кожный и Анальный векторы. Занятие №1

    13 ноября, среда, 22:00 (msk) Кожный и Анальный векторы. Занятие №2

    16 ноября, суббота, 22:00 (msk) Уретральный вектор. Занятие №1

  • 20 ноября, среда, 22:00 (msk) Уретральный вектор. Занятие №2

    23 ноября, суббота, 22:00 (msk) Зрительный вектор. Занятие №1

    27 ноября, среда, 22:00 (msk) Зрительный вектор. Занятие №2

  • 30 ноября, суббота, 22:00 (msk) Зрительный вектор. Занятие №3.

    4 декабря, среда, 22:00 (msk) Зрительный вектор. Занятие №4.

    7 декабря, суббота, 22:00 (msk) Звуковой вектор. Занятие №1

  • 18 декабря, среда, 22:00 (msk) Звуковой вектор. Занятие №2

    21 декабря, суббота, 22:00 (msk) Звуковой вектор. Занятие №3

    28 декабря, суббота, 22:00 (msk) Обонятельный вектор. Занятие №1

  • 4 января, суббота, 22:00 (msk) Обонятельный вектор. Занятие №2

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Дальнейшее расписание будет выставлено по мере прохождения группой уже назначенных занятий

Внимание!
Идет набор в группу

Для записи на тренинг Вам необходимо перейти к Оплате

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Идет набор в группу №2020

Для записи на тренинг Вам необходимо перейти к Оплате

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Вопросы и ответы
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Юля Мк
|
23 декабря 2019 19:34
Воспитание детей
20 Просмотров | 1 Ответ
Мария Логинова
|
23 декабря 2019 19:00
Чем объяснима ревность ребёнка матери к отцу?
30 Просмотров | 0 Ответов
Ellen Jones
|
23 декабря 2019 16:35
В противоположность насильственному кормлению, есть ли травма, если ребенка наоборот не кормят?
46 Просмотров | 1 Ответ
Ольга
|
23 декабря 2019 16:30
Дед Мороз
40 Просмотров | 1 Ответ
Евгений
|
23 декабря 2019 16:15
Псориаз
44 Просмотра | 1 Ответ
Ellen Jones
|
23 декабря 2019 14:37
Что есть "стресс" для развитого зрительного вектора?
27 Просмотров | 0 Ответов
A
|
23 декабря 2019 06:52
Страх совершить ошибку, страх наказания
87 Просмотров | 2 Ответа
С. У.
|
23 декабря 2019 06:16
Страх опозориться преследует более 20 лет, как снять ?
54 Просмотра | 1 Ответ
Анонимно
|
23 декабря 2019 02:22
Личное пространство
53 Просмотра | 1 Ответ
Юлия
|
23 декабря 2019 02:01
"Все дети появились от этой гадости, которой занимаются их родители, а я вот появился от поцелуя"
55 Просмотров | 2 Ответа
Svetlana
|
22 декабря 2019 23:06
Звуковик и зрительник
68 Просмотров | 1 Ответ
Динар
|
22 декабря 2019 19:43
Как быть дальше
77 Просмотров | 1 Ответ
Jinos Len
|
22 декабря 2019 16:38
Что со мной? Можно ли пойти против этого ощущения?
106 Просмотров | 1 Ответ
С. У.
|
22 декабря 2019 11:26
Кто в шуточной форме говорит о смерти?
90 Просмотров | 1 Ответ
Ирина
|
22 декабря 2019 00:40
Стесняюсь секса
101 Просмотр | 1 Ответ
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Что такое Системно-Векторная Психология

Тренинг, основанный на новейших разработках в области прикладной психологии, который существует уже более 13 лет и показывает беспрецедентную эффективность. Об этом говорят 20 тысяч отзывов о результатах. Методика тренинга "Системно-векторная психология" позволяет решать любые проблемы, связанные с человеческой психикой, путем осознания. Вы получаете точные знания, которые позволяют Вам самостоятельно проанализировать причины Ваших психологических проблем и найти решение. Для этого не нужно получать специальное образование. Достаточно пройти онлайн-тренинг "Системно-векторная психология", чтобы понять и усвоить методику.

Тренинги по психологии на портале yburlan.ru построены таким образом, чтобы не только предоставить Вам информацию о системе восьми векторов и дать системное мышление, но одновременно с этим максимально приблизить Вас к решению именно Вашей личной проблемной ситуации.

Системно-векторный подход позволяет видеть ситуацию цельно и максимально снижает вероятность ошибки. Всеобъемлемость делает знания, полученные на тренинге, применимыми практически в любой области деятельности человека: психологии, психиатрии, медицине, педагогике, социологии, истории, лингвистике, экономике, политике и других областях.

Вы можете пройти тренинг у нас на портале в режиме онлайн, что значит – Вам не нужно приезжать, Вы можете проходить его дома, в комфортной обстановке. Тренинг можно смотреть и слушать с компьютера или любого мобильного устройства, имеющего доступ в интернет. Вы можете задавать свои вопросы в режиме онлайн.

Онлайн-тренинг на портале yburlan.ru – самый удобный способ для эффективного решения психологических проблем.